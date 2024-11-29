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В Пензенской области мужчина сдал на металлолом чужой автомобиль, который он обещал починить

10:30 | 29.11.2024 | Криминал

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Пенза, 29 ноября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено в отношении жителя Пензенской области, который обещал своей бывшей сожительнице отремонтировать ее автомобиль, но в итоге сдал его на металлолом.

В Пензенской области мужчина сдал на металлолом чужой автомобиль, который он обещал починить. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Башмаковскому району с заявлением о преступлении обратилась женщина 1982 года рождения. [...] Она рассказала, что оставила машину бывшему сожителю, который обещал починить транспортное средство, однако через некоторое время ей пришла квитанция на оплату штрафа. [...] Полицейские выяснили, что мужчина 1985 года рождения сдал автомобиль своей бывшей сожительницы в пункт приема металла, где автомобиль не стали утилизировать, а перепродали его», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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