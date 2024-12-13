Жительница Пензы стала жертвой мошенничества в надежде получить дополнительный доход Криминал

Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 2001 года рождения лишилась более 400 тыс. рублей в надежде получить дополнительный доход.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, девушке в мессенджере пришло сообщение от незнакомца, который предложил заработок путем продвижения товаров в интернет-магазине.

«Через некоторое время потерпевшей поступило первое задание, которое включало в себя выкуп товара и его оценка. В течение нескольких дней заявительница со своей банковской карты перечислила на счет мошенников более 400 тыс. рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь, и девушка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».