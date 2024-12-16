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Жительница Никольского района лишилась более 1 млн. 150 тыс. рублей, поверив звонившим ей мошенникам

10:15 | 16.12.2024 | Криминал

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Пенза, 16 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Никольского района Пензенской области 1970 года рождения после общения с мошенниками лишилась более 1 млн. 150 тыс. рублей.

Жительница Никольского района лишилась более 1 млн. 150 тыс. рублей, поверив звонившим ей мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонил «страховой агент» и пояснил, что срок действия ее полиса ОМС заканчивается, для продления необходимо прийти в больницу, где выдадут новый полис по коду, который поступил в SMS-сообщении, и попросил его продиктовать.

«После «подтверждения кода» в мессенджере потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась специалистом Росфинмониторинга, сообщила о взломе портала госуслуг и сказала, что желает оказать помощь в его восстановлении, так как по данному факту уже возбудили уголовное дело. Действуя по указаниям звонившей, женщина перечислила через банкомат 150 тыс. рублей. После этого потерпевшей по видеосвязи позвонил неизвестный, который представился следователем по борьбе с мошенничеством. Он сообщил, что на ее имя в банке аферисты пытаются оформить кредит и для отклонения данной заявки необходимо взять самостоятельно кредит. Следуя указаниям звонившего, заявительница перечислила на указанный мошенниками счет более 1 млн. рублей. Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, спустя несколько дней», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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