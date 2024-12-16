В Пензе студент получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену Криминал

Пенза, 16 декабря 2024. PenzaNews. Пензенский областной суд приговорил студента из города Заречного к 12 годам колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Виновному назначено минимальное наказание, предусмотренное УК РФ за совершение этого преступления, [...] 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год», — отметили в пресс-службе.

По данным следствия, 26 февраля 2022 года ранее не судимый 19-летний студент перевел деньги в качестве пожертвования украинскому фонду, осуществлявшему сбор на нужды Вооруженных сил Украины. В суде он признал вину. По его словам, он не думал, что его действия будут квалифицированы как госизмена.