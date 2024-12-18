Житель Пензы лишился более 1,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1995 года рождения перечислил аферисту более 1,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина увидел в интернете объявление о возможности получения дополнительного дохода, перешел по ссылке и оставил свои контактные данные, после чего с ним связался незнакомец, который предложил скачать приложение и перевести деньги на брокерский счет.

«Заявитель поверил неизвестному и выполнил все его указания. Мужчина перечислил [...] более 1,5 млн. рублей несколькими транзакциями, но вывести их обратно не смог. Потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».