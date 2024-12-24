Жительница Пензенской области подозревается в покушении на сбыт наркотических средств Криминал

Пенза, 24 декабря 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жительницы региона 2002 года рождения, которая подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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«Установлено, что злоумышленница вступила в преступный сговор с неустановленными лицами с целью систематического совершения незаконного сбыта наркотических средств посредством тайников-закладок на территории Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В пресс-релизе добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.