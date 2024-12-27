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Житель Пензенского района осужден за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения

16:47 | 27.12.2024 | Криминал

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Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. 28-летний житель Пензенского района получил четыре месяца ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Житель Пензенского района осужден за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в марте 2024 года работающий хоккейным тренером мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишен водительских прав. В апреле 2024 года через приложение Telegram у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за 25 тыс. рублей злоумышленник заказал поддельное водительское удостоверение, направив в целях его изготовления свою фотографию. В июне 2024 года в офисе логистической транспортной организации им получено водительское удостоверение [...] со своей фотографией, но на имя другого лица», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

Из него следует, что в октябре 2024 года автомобиль под управлением мужчины был остановлен инспектором ДПС на одной из улиц Лунино, при проверке документов у сотрудника полиции возникли сомнения в подлинности предъявленного удостоверения, в связи с чем оно было изъято.

«Злоумышленник вину признал. [...] В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом наличия смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.

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