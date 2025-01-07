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Суд конфисковал у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева телефон Nokia 3310 в титановом корпусе

11:27 | 07.01.2025 | Криминал

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Пенза, 7 января 2025. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы обратил в доход государства телефон Nokia 3310 в титановом корпусе стоимостью 155 тыс. рублей, принадлежащий бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который приговорен к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Суд конфисковал у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева телефон Nokia 3310 в титановом корпусе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обратить в доход Российской Федерации мобильный телефон Nokia 3310 bу Gresso Black Limited Edition 0069/3310 в титановом корпусе с тремя переходниками, инструкцией и гарантией, в футляре, стоимостью 155 тыс. рублей», — сказано в документах.

Также суд конфисковал у бывшего пензенского губернатора 13 люксовых шариковых и перьевых авторучек на общую сумму свыше 588 тыс. рублей, 10 пар запонок из драгоценных металлов и 6 зажимов для галстука.

Это имущество было обращено в пользу государства после того, как суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве решили, что данные вещи были приобретены Иваном Белозерцевым на доходы, полученные преступным путем.

Ранее сообщалось, что судебные приставы открыли 10 исполнительных производств в отношении Ивана Белозерцева о взыскании с него более 8,4 млрд. рублей.

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