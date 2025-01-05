Приставы взыскивают с экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева более 8,4 млрд. рублей Криминал

Пенза, 5 января 2025. PenzaNews. Судебные приставы открыли 10 исполнительных производств в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, приговоренного к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятках, о взыскании с него более 8,4 млрд. рублей.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные из банка исполнительных производств, они были открыты в 2022 и 2024 годах.

Одно из них — о конфискации имущества — было возбуждено 26 ноября 2024 года после вступления приговора в силу.

В августе 2024 года приставы начали взыскивать с Ивана Белозерцева более 8,1 млрд. рублей как «иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации».

5 июля 2022 года приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с Ивана Белозерцева более 242 млн. рублей в федеральный бюджет.

Кроме того, в банке исполнительных производств у экс-губернатора значатся две задолженности по процессуальным издержкам на общую сумму 1,8 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма взыскания превышает 8,4 млрд. рублей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 января 2024 года Измайловский суд Москвы огласил приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам уголовного дела о взятках.

Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Борис Шпигель приговорен к 11 годам за дачу взятки в особо крупном размере.

Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю также назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому.

Оба лишены госнаград.

Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — признана виновной в даче взятки в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков также приговорен к 8,5 годам лишения свободы за дачу особо крупной взятки. Помимо этого, он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей.

Родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.

В ноябре 2024 года Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство Бориса Шпигеля об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Позже прокуратура обратилась в суд с просьбой напомнить экс-сенатору об оставшемся у него штрафе в размере 450 млн. рублей.

В декабре Мосгорсуд уточнил, что Борис Шпигель освобожден от основного наказания в виде лишения свободы. Дополнительное же наказание — выплата штрафа — необходимо исполнить в установленном законом порядке.