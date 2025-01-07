У Ивана Белозерцева конфисковали коллекцию ружей Криминал

Пенза, 7 января 2025. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы обратил в доход государства коллекцию из шести ружей стоимостью более 4,6 млн. рублей, принадлежащую бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который приговорен к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А.В. в интересах Российской Федерации к Белозерцеву Ивану Александровичу об обращении имущества в доход государства удовлетворить частично. Обратить в доход Российской Федерации шесть охотничьих ружей общей стоимостью 4 млн. 653 тыс. 256 рублей», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что среди конфискованных ружей — раритетная немецкая двустволка Merkel BDF 303Е стоимостью свыше 2 млн. рублей. Приобрести такое оружие на территории РФ можно лишь по предварительному заказу.

Также в коллекции Ивана Белозерцева имеется нарезной карабин Blaser R93 Cal. 30-06 и штуцер Heym 88 стоимостью 700 тыс. рублей. Данное ружье в продаже в российских оружейных магазинах отсутствует, его можно купить только у частных владельцев.

Кроме того, суд конфисковал у бывшего Пензенского главы насадку для коллиматорного прицела IWT Nano 2, оптический прицел и несколько охотничьих ножей.

Ранее сообщалось, что судебные приставы открыли 10 исполнительных производств в отношении Ивана Белозерцева о взыскании с него более 8,4 млрд. рублей.