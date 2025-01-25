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В Пензенской области мужчина угрожал бывшей жене канцелярским ножом, возбуждено уголовное дело

12:36 | 25.01.2025 | Криминал

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Пенза, 25 января 2025. PenzaNews. Мужчина 1976 года рождения угрожал бывшей супруге канцелярским ножом в селе Золотаревка Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области мужчина угрожал бывшей жене канцелярским ножом, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задержанный рассказал, что приехал к бывшей жене, чтобы забрать свои вещи. [...] У них возник конфликт на фоне старых обид», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что подозреваемый взял канцелярский нож из сумки с инструментами, прижал бывшую жену к стене и высказал угрозу убийством.

«На возникший шум прибежала знакомая хозяйки, находившаяся в гостях, и стала звонить в полицию. Нападавший испугался и убежал», — отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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