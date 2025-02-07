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Мошенники выманили у жительницы Пензы почти 2 млн. рублей

12:05 | 07.02.2025 | Криминал

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Пенза, 7 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Октябрьского района Пензы 1958 года рождения лишилась почти 2 млн. рублей, став жертвой мошенничества.

Мошенники выманили у жительницы Пензы почти 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщина получила якобы от заведующего детским садом, где ранее работала, SMS, в котором говорилось, что, по имеющимся данным, она причастна к переводу денежных средств экстремистским организациям.

«Также заявительницу предупредили о предстоящем звонке из правоохранительных органов по этому поводу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем жительнице Пензы позвонил злоумышленник под видом сотрудника ФСБ, который убедил ее перевести деньги на «безопасный счет» для предотвращения мошеннических действий.

«Женщина, следуя указаниям, сняла с депозита почти 2 млн. рублей, пояснив кассиру банка, что деньги требуются на лечение, и затем перевела на указанные реквизиты», — указано в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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