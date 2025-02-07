У жителя Пензы конфисковали автомобиль «Lexus RX 300» Криминал

Пенза, 7 февраля 2025. PenzaNews. Суд назначил 40-летнему жителю Пензы, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 320 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и конфисковал в доход государства автомобиль «Lexus RX 300». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что ранее привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде мужчина 11 мая 2024 года вновь сел за руль автомобиля марки «Lexus RX 300» в состоянии опьянения. У одного из домов по улице Пионерской города Пензы транспортное средство остановили сотрудники полиции и отстранили нетрезвого водителя от управления. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что житель Пензы признал свою вину.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.