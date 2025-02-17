В Каменке задержан житель Пензы, оборудовавший тайники с наркотиками Криминал

Пенза, 17 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы 1982 года рождения, который оборудовал в городе Каменке тайники с наркотиками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«В телефоне подозреваемого сотрудниками правопорядка были обнаружены географические координаты тайников с наркотиками. В ходе осмотра указанных мест полицейские обнаружили 10 свертков из изоленты с содержимым внутри. Изъятые вещества были направлены на исследование. Согласно результатам экспертизы, представленные материалы являются наркотическим средством метадоном массой около 3 граммов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как признался задержанный, он работает распространителем запрещённых веществ в одном из интернет-магазинов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.