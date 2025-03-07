Жительница Пензы лишилась более 1,7 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 7 марта 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1993 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась более 1,7 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила «сотрудница мобильного оператора», которая сообщила о необходимости продлить договор на оказание услуг связи и попросила назвать коды из SMS-сообщений.

«После этого в мессенджере потерпевшей поступил еще один звонок. Неизвестная сообщила о том, что мошенники пытаются оформить кредит на имя заявительницы и ей необходимо все денежные средства перечислить на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившей, женщина перевела на счета мошенников более 1,7 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».