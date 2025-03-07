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Жительница Кузнецкого района угнала автомобиль сестры и попала на нем в ДТП

13:50 | 07.03.2025 | Криминал

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Пенза, 7 марта 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жительнице Кузнецкого района Пензенской области, которая, будучи пьяной, угнала автомобиль сестры и попала на нем в ДТП.

Жительница Кузнецкого района угнала автомобиль сестры и попала на нем в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Кузнецкому району обратилась местная жительница 1988 года рождения, которая рассказала о том, что принадлежащий ей автомобиль «Lada Niva» угнала ее сестра. Сотрудники полиции допросили подозреваемую 1996 года рождения. Она рассказала, что употребляла с сестрой спиртное. Когда родственница ушла спать, ей захотелось выпить еще алкоголя. Зная, что ключи от автомобиля женщины находятся на холодильнике, злоумышленница взяла их и села за руль. По пути следования в магазин она не справилась с управлением транспортным средством и вылетела в кювет. Дорожно-транспортное происшествие обнаружили сотрудники Госавтоинспекции», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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