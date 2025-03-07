Житель Сердобска получил условный срок за изготовление и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов Криминал

Пенза, 7 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено 61-летнему жителю Сердобска Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что мужчина, не имея разрешения на хранение и изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, в 2022 году в своем доме в селе Новая Студеновка при помощи подручных средств незаконно изготовил огнестрельное оружие из имеющихся у него сигнального пистолета [...] и сигнального револьвера, [...] а также 8 патронов к ним. Согласно заключению эксперта, изготовленное оружие пригодно для производства выстрелов. Самодельное оружие и боеприпасы, а также еще 15 спортивно-охотничьих патронов [...] он хранил по месту своего жительства в городе Сердобске и в доме в селе Новая Студеновка до их изъятия сотрудниками правоохранительных органов в октябре 2024 года», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, вину в совершении преступлений мужчина признал, пояснил, что оружие является его хобби, поэтому он изготовил его для своей коллекции.

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным в инкриминированных преступлениях и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Изъятое в ходе оперативных мероприятий оружие и боеприпасы переданы в УМВД России по Пензенской области для определения их дальнейшей судьбы в соответствии с требованиями законодательства», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.