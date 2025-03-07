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В Пензенской области экс-менеджера по продажам будут судить за присвоение 258 тыс. рублей

17:31 | 07.03.2025 | Криминал

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Пенза, 7 марта 2025. PenzaNews. 27-летняя жительница Сердобска Пензенской области, работавшая в компании по продаже мороженого и замороженных полуфабрикатов менеджером, предстанет перед судом за присвоение 258 тыс. рублей.

В Пензенской области экс-менеджера по продажам будут судить за присвоение 258 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2023 года женщина, работавшая в компании по продаже мороженого и замороженных полуфабрикатов менеджером, получала от индивидуальных предпринимателей денежные средства за поставленную им продукцию, однако на расчетный счет организации их не вносила либо зачисляла частично. Таким образом она похитила вверенные ей денежные средства на общую сумму 258 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина признала вину и возместила ущерб в полном объеме, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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