Житель Кузнецка с бензопилой в руках угрожал бывшей жене убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области с бензопилой в руках угрожал своей бывшей супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Кузнецкому району поступило сообщение от 56-летней местной жительницы. [...] Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. Мужчина 1967 года рождения дал признательные показания. Он рассказал, что сожительствует с бывшей супругой. На фоне ревности между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник взял в руки бензопилу со словами об угрозе убийством и направил ее в сторону женщины», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.