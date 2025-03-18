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Житель Кузнецка с бензопилой в руках угрожал бывшей жене убийством, возбуждено уголовное дело

09:34 | 18.03.2025 | Криминал

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Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области с бензопилой в руках угрожал своей бывшей супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Житель Кузнецка с бензопилой в руках угрожал бывшей жене убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Кузнецкому району поступило сообщение от 56-летней местной жительницы. [...] Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. Мужчина 1967 года рождения дал признательные показания. Он рассказал, что сожительствует с бывшей супругой. На фоне ревности между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник взял в руки бензопилу со словами об угрозе убийством и направил ее в сторону женщины», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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