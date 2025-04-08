В Лопатинском районе возбуждено уголовное дело в отношении подростка, ударившего знакомого из-за девушки Криминал

Пенза, 8 апреля 2025. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Лопатинском районе Пензенской области в отношении 17-летнего подростка, который ударил знакомого из-за девушки.

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«В ОМВД России по Лопатинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что несовершеннолетнему 2007 года рождения были причинены телесные повреждения. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний молодой человек, который дал признательные показания. Он рассказал, что, находясь на дискотеке, встретил потерпевшего, с которым находился в конфликте с лета 2024 года из-за девушки. Не сдержав агрессии, подозреваемый отвел обидчика в сторону, где продолжил давнюю ссору, в ходе которой нанес удар рукой в челюсть потерпевшего», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — сказано в тексте.