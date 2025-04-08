В отношении жителя Пензы возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма Криминал

Пенза, 8 апреля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» возбуждено в отношении жителя Пензы 1992 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый, осознавая возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в одном из интернет-мессенджеров публично оправдывал деятельность запрещенной в России украинской националистической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.