Предприниматель осужден за дачу взятки работнику управления муниципального имущества Пензы Криминал

Пенза, 16 апреля 2025. PenzaNews. Суд в Пензе назначил штраф в размере 1,5 млн. рублей 53-летнему предпринимателю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

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Как отмечается в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, уголовное дело было расследовано при взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ.

«Следствием и судом установлено, что 17 января 2025 года в городе Пензе осужденный в салоне своей автомашины передал должностному лицу управления муниципального имущества города Пензы взятку в размере 500 тыс. рублей за незаконные действия — обращение земельного участка в его собственность без устранения нарушений, связанных с нецелевым использованием объекта недвижимости. В ходе следствия установлено, что на арендованном земельном участке им были незаконно возведены нежилое здание и торговые павильоны, несмотря на разрешенное использование — паркинги. Непосредственно после передачи взятки мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — говорится в пресс-релизе.

В нем напоминается, что вину в совершении инкриминируемого деяния предприниматель признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн. рублей. Предмет взятки конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.