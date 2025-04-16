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Предприниматель осужден за дачу взятки работнику управления муниципального имущества Пензы

18:13 | 16.04.2025 | Криминал

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Пенза, 16 апреля 2025. PenzaNews. Суд в Пензе назначил штраф в размере 1,5 млн. рублей 53-летнему предпринимателю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Предприниматель осужден за дачу взятки работнику управления муниципального имущества Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, уголовное дело было расследовано при взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ.

«Следствием и судом установлено, что 17 января 2025 года в городе Пензе осужденный в салоне своей автомашины передал должностному лицу управления муниципального имущества города Пензы взятку в размере 500 тыс. рублей за незаконные действия — обращение земельного участка в его собственность без устранения нарушений, связанных с нецелевым использованием объекта недвижимости. В ходе следствия установлено, что на арендованном земельном участке им были незаконно возведены нежилое здание и торговые павильоны, несмотря на разрешенное использование — паркинги. Непосредственно после передачи взятки мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — говорится в пресс-релизе.

В нем напоминается, что вину в совершении инкриминируемого деяния предприниматель признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн. рублей. Предмет взятки конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.


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