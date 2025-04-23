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Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде

09:18 | 23.04.2025 | Криминал

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Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Пензы 1993 года рождения, который повторно попался на пьяной езде.

Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции напротив дома №8 на проспекте Победы остановили автомобиль под управлением жителя Пензы. [...] У водителя имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения, выраженные в характерном запахе и нарушении речи. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что тот ответил отказом», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.


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