Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде Криминал

Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Пензы 1993 года рождения, который повторно попался на пьяной езде.

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«Сотрудники Госавтоинспекции напротив дома №8 на проспекте Победы остановили автомобиль под управлением жителя Пензы. [...] У водителя имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения, выраженные в характерном запахе и нарушении речи. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что тот ответил отказом», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.