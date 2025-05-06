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Жительница Пензы лишилась около 1,1 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам

13:02 | 06.05.2025 | Криминал

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Пенза, 6 мая 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 2000 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась около 1,1 млн. рублей.

Жительница Пензы лишилась около 1,1 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «сотрудник мобильного оператора», который сообщил о необходимости продлить договор на оказание услуг связи и попросил назвать код из SMS-сообщения; после этого ей позвонил «сотрудник силового ведомства», который рассказал, что мошенники, завладев ее персональными данными, пытаются оформить кредит, посоветовал опередить их, а деньги перевести на «безопасный счет».

«Поверив собеседнику, она оформила несколько кредитов в различных банках и перечислила деньги на указанный счет. Общий размер ущерба составил около 1,1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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