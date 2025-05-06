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Жителю Пензы, ударившему полицейского ногой, назначен штраф в 100 тыс. рублей

17:24 | 06.05.2025 | Криминал

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Пенза, 6 мая 2025. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено 45-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Жителю Пензы, ударившему полицейского ногой, назначен штраф в 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 29 ноября 2024 года осужденный, управляя автомашиной марки «ГАЗ-270710» в состоянии опьянения, на парковке около магазина на улице Кронштадтской в городе Пензе допустил наезд на припаркованный легковой автомобиль. Для оформления ДТП на место происшествия прибыл экипаж ДПС. В ходе оформления административных материалов фигурант, выражая недовольство правомерными действиями старшего инспектора ДПС, применил к нему насилие, нанеся удары ногой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


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