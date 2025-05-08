Житель Пачелмы осужден за мошенничество при получении субсидии на развитие бизнеса Криминал

Пенза, 8 мая 2025. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено 51-летнего жителю Пачелмы Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«По делу установлено, что в марте 2023 года мужчина в целях получения субсидии на развитие предпринимательской деятельности предоставил в орган местного самоуправления документы о покупке им токарного станка за 350 тыс. рублей. При этом фактически оборудование 1986 года выпуска он приобрел у своей знакомой за 90 тыс. рублей. На основании представленных злоумышленником документов с ним был заключен социальный контракт и на развитие предпринимательской деятельности предоставлена единовременная выплата в размере 350 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что подсудимый вину признал и полностью возместил причиненный материальный ущерб.

«Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.