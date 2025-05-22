Житель Пензенской области обвиняется в госизмене Криминал

Пенза, 22 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя Пензенской области 1987 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

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«Установлено, что злоумышленник посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины и передал ему сведения в отношении предприятия, входящего в состав оборонно-промышленного комплекса России, выполняющего государственный оборонный заказ, и о железнодорожных перевозках военной техники. Указанная информация могла быть использована противником против Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело по с. 275 УК РФ возбуждено следственным отделом УФСБ.

«Фигурант уголовного дела задержан, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — добавляется в тексте.