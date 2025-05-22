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Ударивший подростка житель Заречного получил условный срок

14:18 | 22.05.2025 | Криминал

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Пенза, 22 мая 2025. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено 36-летнему жителю Заречного Пензенской области, который ударил подростка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Ударивший подростка житель Заречного получил условный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 5 марта 2025 года на улице Ленина в ЗАТО Заречный мужчина догнал убегающего от него подростка 2012 года рождения, повалил его на землю, с силой надавил своим коленом и нанес не менее одного удара кулаком в область спины мальчика», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате несовершеннолетний получил перелом правой подвздошной кости.

«Вину подсудимый признал, принес извинения ребенку и его матери, пояснил, что ранее какие-то подростки шумели в подъезде его родителей, поэтому, увидев рядом с домом побежавших от него детей, он посчитал их причастными к хулиганским действиям», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что суд частично удовлетворил иск представителя потерпевшего о взыскании с мужчины 250 тыс. рублей компенсации морального вреда.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в пресс-релизе.


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