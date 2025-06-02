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Жительница Пензы лишилась 600 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками

09:14 | 02.06.2025 | Криминал

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Пенза, 2 июня 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1950 года рождения лишилась 600 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Жительница Пензы лишилась 600 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонил «сотрудник оператора сотовой связи», который сообщил, что необходимо поменять телефонный кабель и обновить договор на оказание услуг связи, в ходе общения потерпевшая продиктовала звонившему свои паспортные данные.

«Через некоторое время поступил еще один звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Он пояснил, что с ее банковского счета была попытка перевода денежных средств террористам. Чтобы избежать дальнейших мошеннических действий, звонивший убедил заявительницу перечислить деньги на «безопасный счет». Общий ущерб составил 600 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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