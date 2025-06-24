В Пензе вступил в силу приговор адвокату, получившему 2,5 года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере Криминал

Пенза, 24 июня 2025. PenzaNews. Приговор жителю Пензенской области 1991 года рождения, которому за покушение на мошенничество в особо крупном размере назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишения права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что осужденный, являясь адвокатом межреспубликанской коллегии адвокатов Москвы, сообщил своему клиенту, обратившемуся к нему за юридической помощью, о возможности за денежное вознаграждение в сумме 1,5 млн. рублей обеспечить принятие работниками суда и прокуратуры решения об условно-досрочном освобождении осужденного из пенитенциарного учреждения. Указанными денежными средствами злоумышленник намеревался распорядиться по своему усмотрению, так как не располагал возможностями повлиять на решение должностных лиц. Довести свой преступный умысел адвокат до конца не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области при передаче части денежных средств в размере 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что расследованием уголовного дела занималось следственное управление СКР по Пензенской области.