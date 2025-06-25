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Соучастникам предпринимателя по делу о мошенничестве в отношении муниципального имущества избрана мера пресечения

10:26 | 25.06.2025 | Криминал

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Пенза, 25 июня 2025. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы заключил под стражу конкурсного управляющего муниципального предприятия, еще двоим соучастникам ранее арестованного предпринимателя по делу о мошенничестве в отношении муниципального имущества избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

Соучастникам предпринимателя по делу о мошенничестве в отношении муниципального имущества избрана мера пресечения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области совместно с сотрудниками УФСБ региона в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении муниципального имущества установлены еще два фигуранта, причастные к совершению преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правоохранителями задержаны юристы, которые, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, подготовили и направили в суд документы об инициировании процедуры банкротства муниципального предприятия, чье имущество на сумму не менее 16 млн. рублей впоследствии было похищено путем обмана. [...] Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один соучастник предпринимателя – конкурсный управляющий муниципального предприятия по ходатайству следователя судом заключен под стражу», — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что следователями второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР и сотрудниками УФСБ России по Пензенской области продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.


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