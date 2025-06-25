Соучастникам предпринимателя по делу о мошенничестве в отношении муниципального имущества избрана мера пресечения Криминал

Пенза, 25 июня 2025. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы заключил под стражу конкурсного управляющего муниципального предприятия, еще двоим соучастникам ранее арестованного предпринимателя по делу о мошенничестве в отношении муниципального имущества избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

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«Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области совместно с сотрудниками УФСБ региона в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении муниципального имущества установлены еще два фигуранта, причастные к совершению преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правоохранителями задержаны юристы, которые, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, подготовили и направили в суд документы об инициировании процедуры банкротства муниципального предприятия, чье имущество на сумму не менее 16 млн. рублей впоследствии было похищено путем обмана. [...] Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один соучастник предпринимателя – конкурсный управляющий муниципального предприятия по ходатайству следователя судом заключен под стражу», — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что следователями второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР и сотрудниками УФСБ России по Пензенской области продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.