Житель Пензенской области осужден за незаконное хранение оружия и пороха Криминал

Пенза, 11 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы условно назначено жителю Пензенской области 1957 года рождения, который признан судом виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по региону.

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«Установлено, что осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 258 УК России «Незаконная охота» и к административной ответственности по ст. 20.10 КоАП России «Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортировка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию», в этой связи его разрешение на использование огнестрельного оружия аннулировано. При изъятии злоумышленник не в полном объеме сдал имеющееся у него оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество — порох, ложно заявил об утере охотничьего карабина с нарезным стволом «Вепрь-308 Супер» калибром 7,62 мм, внес изменения в его конструкцию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ.

В тексте уточняется, что приговор по данному уголовному делу вступил в законную силу.