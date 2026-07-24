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В Пензе руководителя управляющей компании будут судить за травмирование женщины при падении наледи с крыши МКД

15:13 | 24.07.2026 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2026. PenzaNews. Директор ООО «Пензенская компания по обслуживанию жилого фонда» предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в связи с травмированием женщины весной 2026 года в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома, за содержание которого отвечает данная УК. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В Пензе руководителя управляющей компании будут судить за травмирование женщины при падении наледи с крыши МКД

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По версии следствия, обвиняемый, являясь лицом, ответственным за оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества, за соблюдение требований по техническому обслуживанию многоквартирного дома №7/27 по улице Циолковского/Леонова города Пензы, зная, что на крыше дома скопились снежные массы, представляющие реальную опасность для жизни и здоровья граждан, не обеспечил надлежащую и регулярную уборку накоплений снега и наледи с крыши дома. [...] 11 марта 2026 года в результате неконтролируемого схода наледи с крыши дома пострадала 68-летняя жительница областного центра», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что у нее были диагностированы травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.


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