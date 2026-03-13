В Пензе директору управляющей компании по делу о травмировании женщины при падении наледи с крыши дома избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Криминал

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору управляющей компании, который является фигурантом уголовного дела о травмировании женщины при падении наледи с крыши многоквартирного дома на улице Циолковского.

«13 марта 2026 года постановлением Октябрьского районного суда города Пензы в отношении директора УК, [...] в чьем ведении находится дом, [...] с крыши [которого] произошел неконтролируемый сход наледи на находившуюся около дома гражданку, [...] избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту проживания на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 11 мая 2026 года включительно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

По информации пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, женщина, на которую упала наледь, получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.

Читайте также

В Пензе возбуждено дело по факту травмирования пожилого мужчины при падении наледи с крыши дома

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 марта под домашний арест был отправлен директор управляющей компании, обслуживающей дом в центре Пензы, с крыши которого также упала наледь: тогда пострадал 17-летний подросток, ему потребовалась госпитализация.

По информации прокуратуры Пензенской области, у управляющей компании в 2025 году истек срок лицензии. Прокурор вносил представление начальнику УЖКХ Пензы ввиду непринятия мер по отбору иной управляющей организации.

5 марта губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что взял на контроль случаи травматизма людей из-за схода снега и льда с крыш домов.

В свою очередь глава Пензы Олег Денисов потребовал от руководителей управляющих компаний лично осмотреть крыши зданий на наличие льда.