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Руководителя управляющей компании будут судить за травмирование мужчины при падении снега и наледи с крыши МКД в Пензе

10:40 | 29.07.2026 | Криминал

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Пенза, 29 июля 2026. PenzaNews. 50-летний генеральный директор ООО «Управляющая компания «Север» предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в связи с травмированием мужчины в результате схода снега и наледи с крыши многоквартирного дома на улице Фрунзе в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Руководителя управляющей компании будут судить за травмирование мужчины при падении снега и наледи с крыши МКД в Пензе

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По версии следствия, обвиняемый, являясь лицом, ответственным за оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома №18 по улице Фрунзе в Пензе, не обеспечил надлежащую и регулярную уборку накоплений снега и наледи с его крыши. 11 марта 2026 года в результате неконтролируемого схода снежно-ледовых отложений с крыши данного дома 74-летнему жителю Пензы, проходившему по тротуару, причинены телесные повреждения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.


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