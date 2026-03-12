В Пензе возбуждено дело по факту травмирования пожилого мужчины при падении наледи с крыши дома Происшествия

Пенза, 12 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту травмирования пожилого мужчины в результате падения на него наледи с крыши многоквартирного дома на улице Фрунзе.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«По данным следствия, днем 11 марта 2026 года с крыши жилого дома на улице Фрунзе в городе Пензе на мужчину, находившегося на тротуаре, упала наледь. В результате 74-летний потерпевший был доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. В госпитализации не нуждался», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания», — сказано в тексте.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту травмирования женщины в результате падения на нее наледи с крыши дома на улице Циолковского в Пензе.

По информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, директор управляющей компании задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.