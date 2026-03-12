18:36:58 Четверг, 12 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено дело по факту травмирования пожилого мужчины при падении наледи с крыши дома

18:00 | 12.03.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 12 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту травмирования пожилого мужчины в результате падения на него наледи с крыши многоквартирного дома на улице Фрунзе.

В Пензе возбуждено дело по факту травмирования пожилого мужчины при падении наледи с крыши дома

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«По данным следствия, днем 11 марта 2026 года с крыши жилого дома на улице Фрунзе в городе Пензе на мужчину, находившегося на тротуаре, упала наледь. В результате 74-летний потерпевший был доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. В госпитализации не нуждался», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания», — сказано в тексте.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту травмирования женщины в результате падения на нее наледи с крыши дома на улице Циолковского в Пензе.

По информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, директор управляющей компании задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.


Читайте также
Житель Тамалинского района осужден за заведомо ложный донос Жительница Пензенского района после общения с мошенниками продала автомобиль и перевела на чужой счет более 1,5 млн. рублей
Житель Пензы, угнавший автомобиль сестры, проведет 3,5 года в колонии общего режима В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре
В Заречном дворник угрожал коллеге убийством из-за плохой уборки льда, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено против пензенца, который незаконно хранил пистолет и патроны
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама