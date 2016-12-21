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В пензенской филармонии пройдет выставка «Мелодия народного этно»

16:54 | 21.12.2016 | Культура

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Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Выставка работ пензенских художников «Мелодия народного этно» начнет свою работу в областной филармонии в предстоящую пятницу, 23 декабря.

В пензенской филармонии пройдет выставка «Мелодия народного этно»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В экспозиции будут представлены работы более чем 20 художников, выполненные в разных техниках: масляная живопись, акварель, акрил и батик, объединенные темой любви к народной культуре.

На выставке можно будет увидеть пейзаж забытой старой деревени, натюрморт из старинной утвари, композиции по мотивам национальных орнаментов и фигуры женщин в народных костюмах.

На открытии экспозиции, которое намечено на 18.00, Татьяна Чагорова , Мария Королькова, Наталья Сюзева, Людмила Кузнецова, Ирина Баратова и Светлана Полякова представят свои коллекции современного платья с этническими мотивами, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».
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