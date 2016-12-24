В Пензе 8 января состоится премьера спектакля «Да здравствует любовь!» Культура

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Премьерный показ благотворительного лирического спектакля «Да здравствует любовь!» по мотивам произведений начальника управления культуры Пензы Веры Фейгиной и ее отца Александра Петрушкова состоится в центре культуры и досуга в воскресенье, 8 января.

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Вырученные средства будут направлены на лечение и реабилитацию детей с церебральным параличом.

Главную мужскую роль в постановке исполнит заслуженный артист России Владимир Литвинов. Героем спектакля станет и автор проекта Вера Фейгина.

Участие в нем также примут ансамбль солистов «Старгород», хореографический ансамбль «Зоренька», театр современного танца «Imprezza», заслуженный работник культуры РФ Алла Тархова, заместитель начальника управления культуры Пензы Анна Нестерова, актриса и режиссер Ирина Дрожжилова, актеры Екатерина Гузеева и Дмитрий Ширин.

Инициаторами благотворительного проекта выступили администрация Пензы, управление культуры города, благотворительные фонды «Святое дело» и «Шаг за шагом», Союз российских писателей и общественный совет по делам культуры.