Пензенское отделение РВИО представило свои проекты Владимиру Мединскому Культура

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Руководитель пензенского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), заместитель председателя областного правительства Олег Ягов представил главе Минкульта РФ Владимиру Мединскому проекты патриотической направленности, которые планируется реализовать в регионе, в ходе видеоконференции, состоявшейся в минувшую пятницу, 20 января.

Фото: Pnzreg.ru

В ней приняли участие руководители четырех отделений РВИО — астраханского, белгородского, волгоградского и пензенского.

«В настоящее время все региональные отделения пополняются новыми активистами и создают местные отделения […], на сегодня общая численность членов РВИО — более 5 тыс. человек», — сообщил Владимир Мединский.

Он добавил, что подобные видеоконференции будут проводиться на ежедневной основе.

«Их задача — обмен опытом и подготовка предложений, которые максимально активизируют работу региональных отделений на местном уровне», — сказал министр.

Как сообщает пресс-служба Минкульта РФ, председатель попечительского совета регионального отделения РВИО, губернатор Астраханской области Александр Жилкин проинформировал о создании в 2017 году в Ахтубинске музея авиации и попросил поддержать проект.

Глава белгородского отделения РВИО, заместитель директора музея-диорамы «Курская битва» Валентина Павлова рассказала о праздновании 30-летия учреждения, завершении реэкспозиции дома-музея героя Советского Союза Николая Ватутина, а также о скором открытии музея бронетанковой техники, которое состоится 27 января.

Читайте также

В Пензе завершены работы по созданию граффити с портретом Константина Анохина

В свою очередь руководитель пензенского отделения РВИО, зампред правительства региона Олег Ягов сообщил о начале реализации пилотного проекта по оборудованию школьных автобусов мониторами, на которых будут демонстрироваться документальные фильмы об истории страны.

Председатель волгоградского отделения, директор государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин рассказал об участии общества в торжествах, приуроченных к 75-летию победы в Сталинградской битве.

По словам Владимира Мединского, необходимо наращивать число сторонников Российского военно-исторического общества в регионах, создавать попечительские советы и инициировать получение отделениями статуса юридических лиц.