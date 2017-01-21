11:48:30 Суббота, 21 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенское отделение РВИО представило свои проекты Владимиру Мединскому

09:48 | 21.01.2017 | Культура

Печать

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Руководитель пензенского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), заместитель председателя областного правительства Олег Ягов представил главе Минкульта РФ Владимиру Мединскому проекты патриотической направленности, которые планируется реализовать в регионе, в ходе видеоконференции, состоявшейся в минувшую пятницу, 20 января.

Пензенское отделение РВИО представило свои проекты Владимиру Мединскому

Фото: Pnzreg.ru

В ней приняли участие руководители четырех отделений РВИО — астраханского, белгородского, волгоградского и пензенского.

«В настоящее время все региональные отделения пополняются новыми активистами и создают местные отделения […], на сегодня общая численность членов РВИО — более 5 тыс. человек», — сообщил Владимир Мединский.

Он добавил, что подобные видеоконференции будут проводиться на ежедневной основе.

«Их задача — обмен опытом и подготовка предложений, которые максимально активизируют работу региональных отделений на местном уровне», — сказал министр.

Как сообщает пресс-служба Минкульта РФ, председатель попечительского совета регионального отделения РВИО, губернатор Астраханской области Александр Жилкин проинформировал о создании в 2017 году в Ахтубинске музея авиации и попросил поддержать проект.

Глава белгородского отделения РВИО, заместитель директора музея-диорамы «Курская битва» Валентина Павлова рассказала о праздновании 30-летия учреждения, завершении реэкспозиции дома-музея героя Советского Союза Николая Ватутина, а также о скором открытии музея бронетанковой техники, которое состоится 27 января.

Читайте также

В Пензе завершены работы по созданию граффити с портретом Константина Анохина

В свою очередь руководитель пензенского отделения РВИО, зампред правительства региона Олег Ягов сообщил о начале реализации пилотного проекта по оборудованию школьных автобусов мониторами, на которых будут демонстрироваться документальные фильмы об истории страны.

Председатель волгоградского отделения, директор государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин рассказал об участии общества в торжествах, приуроченных к 75-летию победы в Сталинградской битве.

По словам Владимира Мединского, необходимо наращивать число сторонников Российского военно-исторического общества в регионах, создавать попечительские советы и инициировать получение отделениями статуса юридических лиц.
Актуальное
Читайте также
В «Спутнике» 149-й маршрут пришел на смену 49-му В Земетчинском районе 79-летняя пенсионерка попалась на уловку телефонного мошенника
Апелляционный суд оставил без изменения ранее вынесенное решение по делу Звозникова Победитель конкурса на лучшее название бассейна в «Спутнике» получила годовой абонемент
В Пензе осознают проблемы переселения из ветхого жилья и надеются на продление программы Пензенская полиция ищет уехавшего в Москву Юрия Синенкова
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама