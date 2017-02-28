Редкая книга о флагах и знаменах пополнила фонд пензенской областной библиотеки Культура

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Книга военного историка Владимира Звегинцова «Знамена и штандарты Русской армии (XVI век — 1914 год) и морские флаги» включена в редкий фонд пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Фото: Liblermont.ru

Она представляет собой единственное на сегодняшний день фундаментальное исследование существовавших образцов русских знамен и штандартов, их описание, а также собрание сведений об учреждении, движении и судьбе воинских регалий данного периода.

В издании приведено более 1 тыс. цветных изображений различных флагов. Представлены знамена не только известных гвардейских или полевых частей, но и гарнизонных, запасных и местных, а также флаги учебных заведений.

Иллюстрации воспроизводятся репринтом, то есть с помощью сканирования рисунков автора.

Книга является первым типографским цветным изданием данной работы Владимира Звегинцова.

Предисловие к труду автора, жившего в эмиграции, приведено на русском и французском языках.

Издание предназначено не только для специалистов и историков, но и для широкого круга читателей, сообщается на сайте учреждения культуры.