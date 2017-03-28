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Пензенский краеведческий музей получил в дар от ветерана серебряные эполеты и пистолет

16:37 | 28.03.2017 | Культура

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы, председатель правления региональной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Сакмаев в торжественной обстановке передал от ветерана служб спецназначения полковника Михаила Ковалева краеведческому музею итальянские серебряные эполеты и английский пистолет XIX века.

Пензенский краеведческий музей получил в дар от ветерана серебряные эполеты и пистолет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Андрей Сакмаев назвал эти новые экспонаты первым вкладом в коллекцию музея оружия, который, по его словам, в течение ближайших пяти лет должен появиться рядом с возводимым на пожертвования мемориалом у «Афганских ворот».

Депутат также отметил, что Михаил Ковалев оказал материальную помощь в строительстве монумента.

«По примеру Михаила Борисовича, я думаю, и другие ветераны […] примут участие в этом», — сказал Андрей Сакмаев.

В свою очередь директор краеведческого музея Владимир Зименков вручил ему и передал в адрес дарителя благодарственные письма и два альбома, выразив надежду на то, что многолетняя традиция передачи экспонатов в фонд музея будет продолжена.

«Честно сказать, за последнее время вот таких дорогих подарков не было. Наиболее отрадно для нас, что все это произошло в канун Дня работника культуры, то есть это своеобразный подарок к нашему профессиональному празднику», — сказал он.

Владимир Зименков заверил Андрея Сакмаева, что краеведческий музей всегда готов оказывать помощь в реализации различных проектов, а министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова заявила о намерении выйти с инициативой о награждении Михаила Ковалева по итогам года в числе благотворителей и меценатов.

После этого директор учреждения культуры добавил, что новые экспонаты можно будет увидеть в мае на выставке ко Дню музеев вместе с другими недавними значительными поступлениями в коллекцию.

«Тем более у нас появилась такая выставка небольшая по объему — мы хотим практически каждый месяц выставлять свои раритетные вещи, которые наши посетители уже давно не видели», — сказал Владимир Зименков.
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