Со смертью Веры Аношиной уходит целая эпоха — Кирилл Застрожный Культура

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Эпоха расцвета пензенской культуры второй половины XX века уходит со смертью известной певицы, заслуженной артистки РСФСР Веры Аношиной. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал директор картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный — сын Владимира Застрожного, написавшего слова песни «18 лет», которую впервые исполнила уроженка Кузнецкого района Пензенской области.

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«Что такое Вера Аношина? Это один из символов той эпохи, которая уходит, и с ней страничка переворачивается», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что судьба Веры Аношиной сложилась крайне интересно.

«Случайность вознесла ткачиху сосновоборской суконной фабрики на сцену Кремлевского дворца съездов. […] У нее не было ни образования, ничего, а потом она получила всероссийскую, всесоюзную и в чем-то международную известность, закончила музыкальное училище, работала в филармонии долгие годы», — напомнил Кирилл Застрожный.

Он отметил, что певица навсегда останется в сердцах людей, знавших ее лично, очень интересным и непосредственным человеком.

«Я ее достаточно хорошо помню, знал, потому что у отца [заслуженного работника культуры России, почетного гражданина Пензы Владимира Застрожного] до последних дней жизни были теплые добрые отношения [с ней]. Она приходила на его юбилей 60-летний и пела. Пела, когда ему почетного гражданина вручали», — сказал Кирилл Застрожный.

Он подчеркнул, что Вера Аношина ассоциируется у многих с песнями «18 лет» и «Милая роща», а также с творчеством Октября Гришина, Владимира Застрожного и Матрены Смирновой.

«Трудно переоценить ее брендовое значение для Пензы, для нашей песни, для хора Гришина как солистки», — отметил директор картинной галереи.

Вместе с тем Кирилл Застрожный обратил внимание на то, что Веру Аношину нельзя считать исполнительницей одной песни, так как ее творчество было разноплановым.

«У нее были прекрасные программы, в том числе с Виктором Чехом, джазовым пианистом блестящим. […] Она хорошие песни пела. Но в памяти она останется как первая и самая любимая исполнительница песни «18 лет», — резюмировал собеседник агентства.