Скончалась заслуженная артистка РСФСР Вера Аношина Общество

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Советская и российская певица, заслуженная артистка РСФСР, уроженка Пензенской области Вера Аношина скончалась на 82-м году жизни.

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«Ушла из жизни замечательная певица, заслуженная артистка РСФСР, первая исполнительница песен «18 лет» и «Милая роща» Вера Степановна Аношина», — написал в своем «Твиттере» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Ушла из жизни замечательная певица,заслуженная артистка РСФСР,первая исполнительница песен «18 лет» и «Милая роща» Вера Степановна Аношина — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) April 11, 2017

Он выразил соболезнования родным и близким покойной.

«Глубокие соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Веру Степановну за ее талант, чистое сердце и открытую душу», — добавил глава региона.

Глубокие соболезнования родным и близким,всем,кто знал и любил Веру Степановну за ее талант, чистое сердце и открытую душу. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) April 11, 2017

Аношина Вера Степановна родилась 27 мая 1935 года в деревне Березовка (ныне Сосновка) Кузнецкого района Пензенской области.

Начала свой трудовой путь на фабрике «Творец рабочий» в Сосновоборске, затем работала на пензенской фабрике «Маяк революции».

Окончила пензенское музыкальное училище.

С 1957 года была солисткой пензенского русского народного хора под руководством Октября Гришина.

С 1965 года работала в пензенской областной филармонии.

В 1984 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

В 1961 году в Кремлевском дворце съездов состоялась премьера песни «18 лет». На следующий день коллектив хора пригласили на всесоюзную фирму «Мелодия» для записи песни. Первую пластинку Вере Аношиной прислали на память.

В репертуаре певицы было около 20 композиций пензенских авторов.

30 ноября 2012 года в пензенской филармонии состоялся сольный концерт-чествование Веры Аношиной.