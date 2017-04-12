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Статьи о пяти деятелях культуры Пензы включены во всероссийскую энциклопедию

10:24 | 12.04.2017 | Культура

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Статьи о пяти жителях Пензы включены в энциклопедический словарь «Выдающиеся деятели науки и культуры современной России».

Статьи о пяти деятелях культуры Пензы включены во всероссийскую энциклопедию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В издание вошли статьи о главном редакторе журнала «Сура», поэте Борисе Шигине, члене Союза писателей России, лауреате литературных премий, поэтессе Ларисе Яшиной, а также заведующем кафедрой «Литература и методика преподавания литературы» Пензенского государственного университета, профессоре, докторе филологических наук Геннадии Горланове.

Кроме того, в энциклопедическом словаре опубликованы статьи о заслуженном деятеле искусств РФ, бывшем директоре пензенского областного драмтеатра, экс-министре культуры региона, композиторе и исполнителе Викторе Огареве и бывшем преподавателе Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского Александре Пронине.

Словарь выпущен московским издательским домом «Энциклопедист-максимум», сообщается на сайте пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.
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