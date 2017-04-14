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Отдел иностранной литературы областной библиотеки переведен в Арбеково

13:38 | 14.04.2017 | Культура

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Отдел иностранной литературы переведен из исторического здания пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, расположенного на улице Белинского, в новый корпус на проспекте Строителей.

Отдел иностранной литературы областной библиотеки переведен в Арбеково

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист отдела по связям с общественностью областной библиотеки Инна Харчева, процесс переезда еще не завершен.

«Книги уже практически все перевезены, но само оборудование пока еще осталось в старом здании», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что презентацию отдела на новом месте планируется приурочить к приезду в Пензу руководителя центра межрегионального сотрудничества всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Михаила Топоркова, который ожидается 25 апреля.

«[В историческом корпусе] осталась спецбиблиотека с функцией обслуживания обычного абонемента, часть библиографического отдела и [редакция журнала] «Сура». […] Они остаются там, расширяется место для спецбиблиотеки, чтобы пространства было больше», — отметила Инна Харчева.
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