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Олег Ягов возглавил совет по вопросам развития русского языка

12:46 | 18.04.2017 | Культура

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов возглавил вновь созданный совет по вопросам развития русского языка.

Олег Ягов возглавил совет по вопросам развития русского языка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его состав утвержден распоряжением регионального правительства от 17 апреля 2017 года.

Совет является совещательным органом. Он образован с целью рассмотрения предложений по поддержке, развитию, распространению и сохранению чистоты русского языка, а также подготовки соответствующих предложений для правительства Пензенской области.

Предполагается, что заседания будут проводиться не реже двух раз в год.

Обеспечение деятельности совета будет осуществлять министерство образования Пензенской области.

Решения, принимаемые советом, будут носить рекомендательный характер.
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