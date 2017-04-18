Олег Ягов возглавил совет по вопросам развития русского языка Культура

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов возглавил вновь созданный совет по вопросам развития русского языка.

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Его состав утвержден распоряжением регионального правительства от 17 апреля 2017 года.

Совет является совещательным органом. Он образован с целью рассмотрения предложений по поддержке, развитию, распространению и сохранению чистоты русского языка, а также подготовки соответствующих предложений для правительства Пензенской области.

Предполагается, что заседания будут проводиться не реже двух раз в год.

Обеспечение деятельности совета будет осуществлять министерство образования Пензенской области.

Решения, принимаемые советом, будут носить рекомендательный характер.