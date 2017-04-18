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В Пензе отмыли «Первопоселенца»

16:30 | 18.04.2017 | Культура

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Представители детской школы искусств «Квинта», детской музыкальной школы №4 и неравнодушные жители отмыли от пыли и грязи памятник «Первопоселенец» — скульптурную композицию, состоящую из фигуры мужчины и его коня, которая является одной из наиболее известных достопримечательностей Пензы.

В Пензе отмыли «Первопоселенца»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Акция была приурочена ко Дню памятников и исторических мест, который отмечается во вторник, 18 апреля.

Ее участники также убрали мусор со смотровой площадки вблизи монумента.

«В Пензе у нас совершенно особенное отношение к памятникам — трепетное. Очень хорошо, что их у нас очень много», — прокомментировала ИА «PenzaNews» директор ДШИ «Квинта» Марина Сафронова.

Она отметила, что данная акция предоставляет возможность каждому сделать родной город немного чище и привлекательнее.
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