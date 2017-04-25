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Руководитель управления Минкульта России по ПФО посетил Пензу

17:52 | 25.04.2017 | Культура

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Руководитель управления министерства культуры России по Приволжскому федеральному округу Владимир Тарновский, который был назначен на эту должность в ноябре 2016 года и теперь лично знакомится с положением дел на местах, посетил Пензу с рабочим визитом во вторник, 25 апреля.

Руководитель управления Минкульта России по ПФО посетил Пензу

Фото: Pnzreg.ru

В областном правительстве состоялась его встреча с губернатором Иваном Белозерцевым, в которой также приняли участие заместитель председателя правительства Олег Ягов и председатель регионального комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский.

Иван Белозерцев проинформировал Владимира Тарновского об основных приоритетах в сфере сохранения историко-культурного потенциала, а также поделился планами по развитию территорий.

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В частности, он рассказал о восстановлении Спасского кафедрального собора и об идее открыть свободный проход с улицы Кирова к храму, построив современную лестницу с видовыми площадками.

В свою очередь руководитель управления Минкульта РФ дал высокую оценку проводимой в регионе работе.

«Пензенская область на хорошем счету и находится в числе лидеров среди других субъектов», — отметил он.

Владимир Тарновский добавил, что регион в полном объеме выполнил поручение главы государства о регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре, сообщает пресс-служба облправительства.

Согласно официальным данным, в Пензенской области расположено 370 памятников истории и культуры, из них — 47 федерального значения, 321 — регионального и два — местного.
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