Руководитель управления Минкульта России по ПФО посетил Пензу Культура

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Руководитель управления министерства культуры России по Приволжскому федеральному округу Владимир Тарновский, который был назначен на эту должность в ноябре 2016 года и теперь лично знакомится с положением дел на местах, посетил Пензу с рабочим визитом во вторник, 25 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

В областном правительстве состоялась его встреча с губернатором Иваном Белозерцевым, в которой также приняли участие заместитель председателя правительства Олег Ягов и председатель регионального комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский.

Иван Белозерцев проинформировал Владимира Тарновского об основных приоритетах в сфере сохранения историко-культурного потенциала, а также поделился планами по развитию территорий.

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В частности, он рассказал о восстановлении Спасского кафедрального собора и об идее открыть свободный проход с улицы Кирова к храму, построив современную лестницу с видовыми площадками.

В свою очередь руководитель управления Минкульта РФ дал высокую оценку проводимой в регионе работе.

«Пензенская область на хорошем счету и находится в числе лидеров среди других субъектов», — отметил он.

Владимир Тарновский добавил, что регион в полном объеме выполнил поручение главы государства о регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре, сообщает пресс-служба облправительства.

Согласно официальным данным, в Пензенской области расположено 370 памятников истории и культуры, из них — 47 федерального значения, 321 — регионального и два — местного.