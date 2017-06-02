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В Кузнецке открыта выставка работ Дениса Санталова

08:13 | 02.06.2017 | Культура

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Кузнецк, 2 июня 2017. PenzaNews. Выставка работ художника Дениса Санталова начала работу в музыкальном колледже Кузнецка Пензенской области в минувший четверг, 1 июня.

В Кузнецке открыта выставка работ Дениса Санталова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На ней представлена серия графических работ «Чудаки», а также презентация картины «Храм строится».

В ходе открытия выставки был показан видеофильм, рассказывающий о непростой судьбе Спасского кафедрального собора с момента основания до наших дней.

По словам директора колледжа Александра Позднякова, это первый опыт сотрудничества учреждения с пензенской картинной галереей имени К.А. Савицкого в таком формате, который впоследствии должен перерасти в целый цикл встреч с произведениями местных художников, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.

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Впервые полотно Дениса Санталова «Храм строится» представили широкой публике в музее одной картины имени Г.В. Мясникова в 2013 году. До этого работа хранилась в Пензенской епархии.

В картине отражен 1799 год — год строительства храма, которому было суждено стать одним из символов Пензы. На картине изображен епископ Гай (Такаов), впервые приехавший в город.

Эскиз своего полотна Денис Санталов создал в 2002 году, когда возрождение Спасского кафедрального собора, разрушенного большевиками в 1930-е годы, еще не предполагалось. Он начал возводиться на Советской площади только через 10 лет, в 2012 году.
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