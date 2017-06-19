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Сотрудники пензенских учреждений культуры получают в среднем 16 тыс. рублей

15:53 | 19.06.2017 | Культура

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Средняя заработная плата в учреждениях культуры Пензенской области составила по итогам I квартала 2017 года 16 тыс. 56 рублей. Такое данные обнародованы на сайте министерства культуры России.

Сотрудники пензенских учреждений культуры получают в среднем 16 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом в муниципальных учреждениях средняя зарплата за период с января по март составила 14 тыс. 871 рубль, а в организациях, учредителем которых выступает Пензенская область — 17 тыс. 111 рублей.

Зарплата в федеральных государственных учреждениях, подведомственных Минкульту РФ, пока не опубликована.

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Вместе с тем на сайте ведомства приводятся данные за 2016 год.

Согласно официальным сведениям, средняя зарплата директора государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамары Мельниковой составила в прошлом году 256 тыс. рублей, четырех ее заместителей — от 122 тыс. до почти 136 тыс. рублей.

При этом в среднем в учреждениях культуры Пензенской области, учредителем которых выступает Российская Федерация, зарплата в прошлом году была значительно меньше — 28 тыс. 117 рублей.

В целом по региону — независимо от формы собственности учреждения культуры — она была еще меньше: 16 тыс. 409 рублей.
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